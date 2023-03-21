Гуманитарная помощь. Украина отправит 125 тысяч тонн зерна в Африку за собственный счет 21 марта, 19:12 В рамках инициативы Grain from Ukraine Украина поставит 125 тысяч тонн зерна для стран Африки (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Кабинет министров выделил средства на закупку 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы для отправки в страны Африки.

Об этом как сообщает Интерфакс-Украина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В сфере международного сотрудничества утверждаем сегодня также постановление о продолжении и необходимом финансировании инициативы президента Украины Grain from Ukraine. Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Буквально на этой неделе отгрузили очередное судно с 30 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Йемена. Выделяем необходимые средства, чтобы инициатива продолжалась», — сказал Шмыгаль на заседании правительства 21 марта.

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По словам премьера, на данные средства будет закуплено 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы, которая затем будет доставлена как гуманитарный груз в страны Африки.

«Всего в рамках зерновой инициативы Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты. И мы рассчитываем не только на продолжение, но и на расширение этого проекта», — добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее МИД Украины разоблачил российскую ложь о том, что украинское зерно якобы поставляется в «сытые страны» Европы.

Также сообщалось, что в рамках инициативы Grain from Ukraine Украина уже отправляла гуманитарную помощь в Судан, Йемен, Кению и Нигерию. На эти цели было выделено более 1 млрд грн.