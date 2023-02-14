Землетрясение в Турции. Треть турецких металлургических комбинатов прекратила работу 14 февраля, 09:04 Последствия землетрясения в Хатае, Турция (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Примерно треть металлургических комбинатов Турции временно остановила работу из-за масштабного землетрясения.

После масштабного землетрясения в Турции треть меткомбинатов страны остановили работу как минимум на несколько недель.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление генерального секретаря турецкой ассоциации производителей стали Вейселя Йяна.

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Отмечается, что в основном закрылись заводы, расположенные вблизи эпицентра землетрясения. По данным ассоциации, оборудование заводов практически не пострадало.

Кроме того, многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для помощи спасателям.

Как пишет агентство, Турция входит в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали. Годовой объем производства — 55 млн тонн в год. Этого хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

До возобновления работы меткомбинатов, Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок.

Как сообщалось, экономический ущерб от землетрясения в Турции оценивается в $84 млрд.