Два международных аэропорта в Турции приостановили работу после землетрясения 6 февраля, 10:48 Два международных аэропорта на юге Турции не работают после землетрясения (Фото:Kulburator via Wikipedia)

Из-за мощного землетрясения два международных аэропорта в Турции приостановили работу.

Два международных аэропорта на юге Турции, временно не осуществляют отправку и прием рейсов в связи с мощным землетрясением, произошедшим ранним утром в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

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В частности, аэропорт Хатай в городе Антакья закрыт из-за значительных повреждений единственной взлетной полосы.

В аэропорту Газиантеп в одноименной турецкой провинции приостановлены полеты гражданской авиации. Отмечается, что о повреждениях взлетной полосы не сообщается. Однако, на кадрах из этого аэропорта, размещенных в соцсетях, видно, как во время землетрясения люди выбегают на улицу в панике, с потолка падает побелка и части конструкции здания.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

Ранее сообщалось, что в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, одно из самых сильных за последние 100 лет. Жертвами которого стали по меньшей мере 118 человек.