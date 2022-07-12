Нужно быть готовыми к полной остановке поставок российского газа в Европу — Зеленский 12 июля, 00:38 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо готовиться к тому, что Россия полностью остановит поставки газа в Европу.

«Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а таки полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется», — заявил Зеленский.

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Газопровод Северный поток в понедельник, 11 июля, остановился на плановое обслуживание. По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

До остановки на техобслуживание Северный поток работал на 40% мощности. В Газпроме заявили, что это связано с тем, что одна из турбин газопровода из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.

11 июля Канада официально согласилась вернуть в Германию подсанкционную турбину для российского трубопровода Северный поток, несмотря на возражения со стороны Украины.

Турбина Siemens была отправлена ​​на ремонт в Канаду, где «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 11 июля, заявил, что решение Канады передать подсанкционную турбину для российского Северного потока опасно как для Украины, так и для всего демократического миру.



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