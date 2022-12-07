Полностью восстановить энергосистему Украины сегодня невозможно — Зеленський 7 декабря, 23:58 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня невозможно полностью восстановить энергетическую систему Украины.

«Провел еще совещание по стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества — почти каждый день добавляем еще объема. Но стоит не забывать — и не забывать всем, что восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно», — заявил президент.

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Он отметил, что в большинстве городов Украины сохраняются экстренные и плановые отключения электроэнергии.

«По состоянию на этот вечер больше отключений в Киеве и области, на Львовщине, в Житомирской области, на Хмельнитчине, Полтавщине, Винничине и Закарпатье», — заявил Зеленский.

В Укрэнерго утром 7 декабря сообщили, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, в некоторых регионах действуют аварийные отключения.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.



5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях. В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны, но не взорвалась.