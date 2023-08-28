«Баланс между желаниями ЕС и бизнеса». Зеленский предлагает создать единый госорган для проверок бизнеса 28 августа, 12:04 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский предлагает создать единый орган для проверок бизнеса. Он считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу в этом вопросе и найти совместное решение этой проблемы.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.



«Они не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес», — уверяет Зеленский.

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По его словам, сейчас в Офисе президента функционирует платформа для встреч с бизнесом, в рамках которой раз в несколько недель или чаще советники президента встречаются с бизнесом и решают их проблемы. Президент назвал это «несистемным решением».

Он отметил, что бизнес «не желает никаких проверок».

«Они сказали, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс, для меня как для президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Какой баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия… Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверок, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС. Вопросы будут осенью, в октябре», — сказал Зеленский.

Президент предложил бизнесу внести изменения в законодательство, чтобы проверять бизнес имел право только один орган.

«Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом — проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили… Наш бизнес должен предложить, что будет за орган, какой этот человек и т. д. », — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет приравнять коррупцию к государственной измене.