Без россиян. Зеленский предложил продлить зерновое соглашение в формате Украина-Турция-ООН 17 июля, 23:33 Зеленский предлагает не останавливать экспорт зерна (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Глава государства сообщил, что свое предложение он озвучит в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Готовим разговор с господином Генсеком ООН. Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремли считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, мир может показать, что шантаж не разрешен никому», — заявил президент.

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Зеленский напомнил, что за время работы зернового соглашения Украина экспортировала 33 миллиона тонн агропродукции в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии. В то же время, российские оккупанты обстреливали украинские порты, поля и элеваторы.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.