Зеленский подписал закон, который лишает игорный бизнес налоговых льгот

6 февраля, 14:27
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Игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот (Фото:Krzysztof Hepner \ Unsplash)

Игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот (Фото:Krzysztof Hepner \ Unsplash)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий игорный бизнес налоговых льгот.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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«На 19-й день мой законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот наконец-то подписан Президентом. Норма вступает в силу через один день после публикации», — написал Железняк.

Как сообщалось, в январе Верховна Рада приняла в целом законопроект № 8079, который запрещает пребывание игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Налоги Льготы Игорный бизнес Владимир Зеленский

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