Сергей Фурса
Оруэлл по-украински часть 2. Капитуляция — это мир
Александра Камышан
Так все же #DeleteFacebook или нет
Сергей Кравец
Облачные интернет-сервисы продолжают расти. Тренды европейского SaaS-рынка
Иванна Смачило
Досудебное урегулирование конфликта: почему мир смог, а мы все еще нет

Зеленский подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков

31 мая, 10:52
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков - фото

Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию пяти товарных знаков, сообщает LIGA.net.

В марте он подал заявки на регистрацию брендов Зекоманда, Ze, Ze! и Ze2019. Он также намерен зарегистрировать ТМ Команда Зеленського. Указано, что эти товарные знаки он планирует использовать в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

Фото: biz.liga.net
Фото: biz.liga.net
Читайте также:

Теги:   Патент Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Ритейл/Недвижимость

Вчера, 15:29

thumb img
22 тысячи квадратных метров на Банковой. Сколько можно заработать на аренде здания Администрации президента
Экономика

Вчера, 09:30

thumb img
Деньги недели: отъезд миссии МВФ, цена разговоров о дефолте, конфликт Зе-команды и Ахметова
Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

thumb img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua

ТОП-3 блога

Иван Бондарчук - фото
Иван Бондарчук
Новые правила. Как будут работать аукционы для зеленого тарифа
3604
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Оруэлл по-украински часть 2. Капитуляция — это мир
3462
Сергей Хлебников - фото
Сергей Хлебников
Как и кому бизнес будет платить за использование музыки в общественных местах
1422
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Оруэлл по-украински. Дефолт — это богатство
8945
Станислав Людкевич - фото
Станислав Людкевич
Команда Зеленского планирует всеобщее декларирование. Что нужно, чтобы эта идея сработала
7093
Александр Смирнов - фото
Александр Смирнов
Сериал Чернобыль от НВО: почему так круто
5439
Анатолий Яровой - фото
Анатолий Яровой
Команда Зеленского планирует амнистию капиталов. Какие риски для Украины
13650
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Коломойский озвучил планы на Приватбанк
13183
Григорий Овчаренко - фото
Григорий Овчаренко
Время — деньги. Какую сумму стоит отложить к 30, 40 и 60 годам
10723