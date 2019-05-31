Зеленский подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков 31 мая, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko / Reuters Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию пяти товарных знаков, сообщает LIGA.net.

В марте он подал заявки на регистрацию брендов Зекоманда, Ze, Ze! и Ze2019. Он также намерен зарегистрировать ТМ Команда Зеленського. Указано, что эти товарные знаки он планирует использовать в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

Фото: biz.liga.net