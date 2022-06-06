Помогать Лукашенко не будем. Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь — Зеленский

6 июня, 17:54
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Украина не пойдет на шантаж и не будет экспортировать зерно через Беларусь (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Украина не пойдет на шантаж и не будет экспортировать зерно через Беларусь (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Украина не готова рассматривать вопрос экспорта своего зерна через территорию Беларуси.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 6 июня.

«Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь железной дорогой. Мы даже понимаем, какой объем (экспорта зерна возможен, — ред.). Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим „дружественным“ соседям», — сказал Зеленский.

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Как сообщалось, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Украинские порты для вывоза зерна на данный момент заблокированы или оккупированы ВС и ВМФ России. Речь идет о более 20 млн т зерновых, основными потребителями которых являются страны Африки и Азии.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Беларусь Зерно Блокада Владимир Зеленский Зерновые экспорт агропродукции Война России против Украины Продовольственный кризис

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