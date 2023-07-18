Зеленский и Гутерриш договорились работать над восстановлением зерновой сделки 18 июля, 01:55 Украина и ООН будут работать над восстановлением зернового соглашения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава государства отметил, что договорился с генсеком ООН о необходимости работать над восстановлением экспорта украинского зерна.

«Государство-террорист поставило под угрозу жизни 400 миллионов людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация — в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить», — заявил Зеленский.

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С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.