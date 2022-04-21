Зеленая карта теперь доступна онлайн. Нововведения на рынке страхования от hotline.finance 21 апреля, 21:38 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською hotline.finance

«Зеленая карта» — обязательная страховка для водителей для передвижения на автомобиле в Европе. Из-за военных действий стало практически невозможным оформить полис на привычном бумажном бланке у страхового агента на границе. Также встал вопрос о продлении полиса для автомобилистов, которые уже находятся за ее пределами. Многие переселенцы пересекали границу, не имея страховки либо получая временный полис пограничного страхования.

№ 1 — «Зеленая карта» официально выпускается в электронном виде

Со 2 марта текущего года страховщики-члены международного пула «Зеленая карта» в экстренном режиме утвердили порядок выпуска полиса «Зеленая карта» в электронном виде. Все договора страхования регистрируются в базе Моторно-транспортного (страхового) бюро, где их можно проверить по номеру, либо же считав уникальный QR код в PDF версии документа. Наличия онлайн полиса достаточно для пересечения границы и для проверки страховки полицейскими за рубежом.

№ 2 — Зеленая картка доступна для онлайн-покупки на сервисе hotline.finance 24/7

Теперь весь путь от заполнения электронной анкеты до получения готовой страховки длится до 5 минут — не нужно контактировать с менеджером, уточнять детали и ждать доставку полиса почтой. Сервис автоматически заполнит все необходимые данные и сформирует полис. После оплаты договор будет отправлен на email и подтянется в мобильное приложение hotline.finance. Таким образом страховой полис всегда под рукой у водителя.

№ 3 — Полис страхования можно приобрести даже за границей

С hotline.finance «Зеленую карту» можно оформить или продлить, если истек срок ее действия, находясь уже по ту сторону границы. Вам не придется возвращаться в Украину или переплачивать за договор в зарубежных компаниях.

№ 4 — скидка 50% на краткосрочные полисы «Зеленой к﻿арты»

Сейчас для полисов сроком действия 15 и 30 дней действует скидка 50%. К примеру, полис на 15 дней будет стоить всего 394 грн. Некоторые агенты на границе, а также страховые агрегаторы убрали из продажи эти краткосрочные продукты из-за их низкой цены. Будьте внимательны, выбирая полис, и не переплачивайте.

№ 5 — Зеленая карта дешевле полиса страхования любой из стран Европы

Передвижение на автомобиле в Европе без страхования чревато штрафом, а также огромными затратами по возмещению ущерба третьим лицами в случае ДТП. Покрытие же по Зеленой карте достигает миллионы евро, что обеспечивает полную защиту водителю, если он становится виновником аварии.

Также Зеленая карта дешевле полиса страхования в любой из стран Европы. Для сравнения: стоимость внутреннего полиса автогражданки в Германии — от 900 евро в год и от 150 евро в месяц. В Польше цена страховки около 400 евро в год и 40 евро в месяц. В Украине же годовая Зеленая карта стоит 6899 грн (~210 евро) и 627 грн (~20 евро) в месяц.

Hotline.finance — cервис онлайн-страхования, первопроходец в сфере диджитализации сферы страхования Украины. На рынке с 2018 года, выпустил более 400 тыс. электронных полисов.

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