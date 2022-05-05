Отмена скидки 50% на Зеленую Карту и как сэкономить с hotline.finance 5 мая, 16:50 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos

2 марта текущего года Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины согласовало скидку 50% для краткосрочных полисов «Зеленая карта» для выезда за границу на авто. Спустя два месяца скидку решили отменить.

Когда начнет действовать полный тариф по Зеленой карте

3 мая на заседании МТСБУ было принято решение отменить скидку 50% на полисы «Зеленая карта» сроком действия 15 и 30 дней. Ранее она была внедрена, чтобы поддержать беженцев, многие из которых первый раз пересекали границу на автомобиле. Повышение тарифов — вынужденная мера, чтобы обеспечить возможность страховых компаний выполнять свои обязательства перед клиентами по страховому покрытию ответственности украинских водителей в случае ДТП за границей. Так, в Европе лимиты выплат составляют более миллиона евро.

С 10 мая стоимость на короткие Зеленые карты вернется к довоенному времени и составит:

15 дней — 788 грн

30 дней — 1255 грн

15 дней — 788 грн

30 дней — 1255 грн

Цена на более длительные сроки останется без изменений. В любом случае, украинская Зеленая карта все же будет значительно дешевле, чем местная европейская страховка. К примеру, автогражданка на 1 год в Польше будет стоит более 300 евро, Зеленая карта от украинского страховщика — 200 евро.

Как оформить Зеленую карту онлайн

Если вы собираетесь выезжать в Европу или необходимо обновить срок действия существующей Зеленой карты, уже находясь за границей, сервис онлайн-страхования hotline.finance рекомендует это делать в режиме онлайн. Полис можно купить наперед с датой активации в будущем и сэкономить пока еще действует сниженный тариф. Купить на агрегаторе страховку можно за 3 месяца до начала поездки, указав дату, от которой нужен полис, перед оплатой.

Те, кто уже находится за границей, могут оформить или продлить срок действия карты, не возвращаясь в Украину. Hotline.finance полностью автоматизировал процесс выпуска онлайн полиса — на заполнение анкеты и получение готовой страховки на email уйдет не более 5 минут. Полиция и сотрудники таможни проверяют законность полиса с помощью уникального QR-кода, размещенного в договоре.

Напоминаем, Зеленая карта — обязательный полис страхования для выезда за границу на авто. Ранее некоторые страны пропускали украинцев без Зеленой карты или выдавали временный полис от местного страховщика. С 28 апреля страховку требуют на польском таможенном контроле. Эта практика распространится и на другие государства.

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