Полис «Зеленая карта» для выезда за границу стал дешевле, рассказывает hotline.finance

20 июля, 17:18
Новости компаний
depositphotos

depositphotos

Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины с 18 июля текущего года ввело новые тарифы для полиса «Зеленая карта», который необходим водителям при пересечении границы на автомобиле. Об этом сообщает украинский сервис онлайн-страхования hotline.finance.

Сколько теперь стоит Зеленая карта

Одна из особенностей Зеленой карты заключается в том, что ценообразование страховки регулирует МТСБУ и во всех страховых компаниях стоимость одинаковая, фиксированная.

С 18 июля вступили в силу новые тарифы. Теперь цена полиса ниже на 50 — 600 грн в зависимости от срока его действия. Для сравнения, цена Зеленой карты для легкового авто:

  • 15 дней: новая цена — 723 грн, старая — 756 грн;
  • 30 дней: новая цена — 1 150 грн, старая — 1 203 грн;
  • 1 год: новая цена — 6 324 грн, старая — 6 613 грн.

Помимо срока действия стоимость Зеленой карты формируется, исходя из типа транспортного средства. Так, дороже всего застраховать автобус, а дешевле — мотоцикл.

Оформить электронную страховку по сниженной цене можно уже на сервисе онлайн-страхования hotline.finance. Процесс занимает 5 минут, а готовая страховка автоматически отправляется на email.

Как еще можно сэкономить на Зеленой карте?

Покупая полис на год на hotline.finance, автомобилист может рассчитывать на скидку в размере до 5% (всего 6 134, 28 грн).

Годовой полис не нужно переоформлять при повторном пересечении границы в рамках периода действия договора.

Помимо этого разумной экономией станет выбор электронного полиса «Зеленая карта», который не требует физического обращения в офис брокера. Страховка доступна, даже если вы уже находитесь за границей. Водителю не придется переплачивать за местную автогражданку, поскольку «отечественная» карта обойдется гораздо дешевле.

Напоминаем, что с первых дней войны МТСБУ утвердило электронный полис «Зеленая карта». До этого обязательно необходим был бумажный бланк.

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Теги:   Страховка МТСБУ Страховой полис hotline.finance

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