Производитель Ceresit «Хенкель Баутехник (Украина)» возобновил работу заводов и предоставит Украине помощь на восстановление 29 июня, 13:41 Новости компаний генеральный менеджер компании — производителя продукции Ceresit в Украине Василий Дудник (Фото:Хенкель Баутехник (Украина))

Украинский бизнес международного гиганта Henkel «Хенкель Баутехник (Украина)», известный по бренду Ceresit, возобновил работу двух своих заводов в безопасных регионах страны. По словам генерального менеджера компании Василия Дудника, таким образом компания вносит свой вклад в восстановление страны и возрождение ее экономики.

Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes Ukraine, а также впервые раскрыл объемы гуманитарных проектов и помощи для Украины, за время войны достигших сотен миллионов гривен.

«В начале апреля мы возобновили работу завода в западном регионе. В мае было возобновлено производство в Киевской области… Запуск заводов среди главных элементов вклада „Хенкель Баутехник“ в возрождение экономики страны, — отметил генеральный менеджер компании — производителя продукции Ceresit в Украине Василий Дудник. — Это экономическая поддержка для общин, где находятся наши заводы. Тысячи сотрудников наших бизнес-партнеров, работающих с продукцией Ceresit и других брендов, вернутся к работе для дистрибуции, проектирования, строительства. Не словом, а делом мы поддержим модернизацию и восстановление Украины».

Компания не осуществляет деятельность на временно оккупированных территориях Украины и в зонах активных боевых действий, поэтому еще два завода «Хенкель Баутехник (Украина)» в Харьковской и Херсонской областях не работают. Компания остановила их 24 февраля, а в настоящее время их состояние и судьба неизвестны.

По словам «Хенкель Баутехник (Украина)» для послевоенного восстановления Украина получит сверхсовременные решения от международного лидера по производству строительных материалов, в частности, новый материал для 3D-принтинга в сфере строительства, уникальные продукты для восстановления бетона, а также новейшие материалы и мировые технологии в сфере энергоэффективности и утепления. Это поможет общинам и бизнесу экономить, активно участвуя в программах термомодернизации.

Василий Дудник заявил, что «Хенкель Баутехник (Украина)» поддержит страну в послевоенном восстановлении: «Компания приняла решение о пожертвовании широкого спектра строительной продукции Ceresit на сумму примерно 40 млн грн для восстановления объектов социальной инфраструктуры после завершения боевых действий».

В интервью Forbes Ukraine генеральный менеджер «Хенкель Баутехник (Украина)» Василий Дудник раскрыл масштабы гуманитарных проектов компании за время войны — они составляют сотни миллионов гривен. В первые 48 часов войны штаб-квартира Henkel направила в Украину пакет помощи 44 млн грн на гуманитарные нужды, а затем его расширили до 170 млн грн. Около 80 млн грн — это финансирование гуманитарных проектов и передача продукции для поддержки пострадавших и беженцев. Сотрудники «Хенкель» из европейских стран по собственной инициативе собрали для помощи Украине почти 100 тысяч евро, а Фонд имени основателя компании Фрица Хенкеля поддержал эту инициативу и удвоил сумму до более 200 тысяч евро. Все средства поступили в Украину на гуманитарные нужды. На западе Украины, где находится одно из производств продукции Ceresit, волонтеры компании создали временное убежище для беженцев в собственных административно-производственных зданиях. «Хенкель Баутехник (Украина)» передавал со складов на гуманитарные проекты все необходимые запасы: готовую продукцию и упаковочные материалы для помощи пострадавшим общинам для строительства защитных укреплений социально важных объектов, ремонта больниц и жилья для беженцев. Все сотрудники компании, несмотря на простаивание заводов и приостановку бизнес-процессов с начала войны, до сих пор получают зарплату в полном объеме.

Международная компания Henkel — один из первых глобальных бизнес-лидеров, осудивший войну РФ против Украины, поддержавший призыв международного сообщества вывести войска с территории Украины, а затем объявивший о выходе и прекращении бизнеса в РФ.

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