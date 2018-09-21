Завод Пинчука решил увеличить производство ж/д колес на экспорт

Крупнейший производитель труб в мире – компания Интерпайп украинского бизнесмена Виктора Пинчука – решила увеличить мощности для производства железнодорожных колес для экспортных рынков.

Общий объем инвестиций составит около $15 млн, запуск новой линии запланирован на 2019 год, сообщили в пресс-службе Интерпайпа.

Инвестиционный проект предполагает строительство новой линии для производства ж/д колес с чистовой механической обработкой для пассажирских поездов, локомотивов, грузового и тяжелонагруженного транспорта. Также будет увеличено производство более сложных продуктов, в том числе – улучшенных конструкций с более длительным сроком эксплуатации для грузовых вагонов и ж/д колес для скоростного пассажирского транспорта.

Новые инвестиции позволят увеличить производство более сложных конструкций колес, таких как колеса с низконапряженным диском Ultimate или колеса с отверстиями для установки дисковых тормозов, которые необходимы для скоростного и высокоскоростного пассажирского транспорта.

В Интерпайп рассчитывают, что за счет укрепления в пассажирском сегменте компания станет "менее чувствительной к циклическим спадам спроса на продукцию для грузового транспорта".

По данным компании, за последнее время ей удалось начать продажи новых продуктов, таких как колесные пары, и нарастить продажи чистовых механически обработанных колес. Так, объем производства таких колес в 2017 году в сравнении с 2015 годом увеличился на 31% (с 89 тыс. до 117 тыс. колес), а в первом полугодии 2018 года – вырос еще на 4%, до 60 тыс. колес в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее сообщалось, что Интерпайп просит кредиторов о реструктуризации долга и списании половины из $1,2 млрд задолженности.

Интерпайп входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2017 году Интерпайп реализовал 767 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 172 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.