Завод Коломойского возобновил работу после простоя

Предприятие Днепразот выходит из простоя и восстанавливает работу азотной группы цехов.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что Днепразот был приостановлен из-за капитального ремонта, резкого повышения цен на газ и падения цены на продукцию, что выпускается.

"Несмотря на все препятствия, нестабильное финансовое положение и другие экономические сложности мы провели ряд программ, благодаря которым предприятие Днепразот выходит из вынужденного простоя и восстанавливает работу азотной группы цехов", - отметили в пресс-службе.

Днепроазот контролируется Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка.

Напомним, что 15 июня Днепроазот прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

Позже заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская рассказывала, что Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепроазот.

При этом в Carlsberg Ukraine также сообщили, что компания не закрывает завод по производству пива в Украине из-за дефицита хлора, а ждет помощи от правительства для решения этой проблемы.

Также компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что не будут прекращать производство в Украине из-за остановки работы предприятия Днепроазот, производящего хлор для очистки воды.

Впоследствии Днепроазот согласился возобновить производство хлора, но при условии повышения цен на производимую продукцию. Однако Антимонопольный комитет Украины заявил, что предприятие может быть оштрафовано за отказ продавать хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.

21 июля Днепроазот возобновил работу хлорной группы цехов, а 25 июля, отгрузил первую партию жидкого хлора после возобновления работы.