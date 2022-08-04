От сисадмина до уборщицы. Насколько в Украине и Польше отличаются зарплаты самых востребованных профессий — инфографика 4 августа, 21:57 В Польше растут зарплаты заробитчан из-за дефицита рабочей силы из Украины (Фото:pexels / Pixabay)

Зарплата уборщиц и посудомоек в Польше в три раза превышает оплату аналогичного труда в Украине, трактористы получают почти одинаково, а системный администратор может рассчитывать почти на 40 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, который сравнил средние зарплаты в Украине (на основе данных портала трудоустройства Work.ua) и в Польше среди самых популярных профессий, учитывая запросы работодателей.

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Инфографика: Gremi Personal

«Сейчас особенно остро ощущается разница между заработками в двух государствах, в том числе из-за того, что украинские зарплаты потеряли в валютном эквиваленте», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

По ее словам, осенью прогнозируется рост зарплат на польском рынке трудоустройства.

«Это обусловлено несколькими факторами: первый — дефицит на польском рынке работников из Украины мужского пола из-за запрета их выезда за границу; второй — необходимость создания дополнительных финансовых стимулов, а именно повышения ставок оплаты труда со стороны польского бизнеса, чтобы оперативно „закрывать“ насущные потребности на производствах», — добавила она.

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