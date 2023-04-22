Что происходит с зарплатами во время войны — кто зарабатывает больше в Украине и семи странах ЕС - фото
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Что происходит с зарплатами во время войны — кто зарабатывает больше в Украине и семи странах ЕС

22 апреля, 14:50

Действительно ли большая война заставляет бизнес уменьшать зарплаты? NV Бизнес и Korn Ferry рассказывают, как изменились зарплаты базовых офисных позиций на ключевых рынках в Украине и в нескольких странах ЕС

Автор: Петр Шевченко, Александра Некращук

«Если бы не было успехов ВСУ, то очень многие компании уже прекратили бы свое существование», — уверена Елена Меньшикова, старший директор Европейского рынка в сфере вознаграждений, талантов и эффективности компании Korn Ferry. Особенно, по ее словам, это касается украинских компаний, потому что международный бизнес имеет гарантии для работников за счет поддержки материнских компаний.

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Но мнение о том, что украинский бизнес уменьшает зарплаты во время войны ошибочно. На самом деле, все не так просто.

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Меньшикова утверждает, что многие компании повышали заработные платы в самом начале войны. «И в марте, и в апреле, когда многие территории были оккупированы, а определенные бизнесы (или их части/филиалы) не работали — повышение заработных плат на тот же процент, который был запланирован в бюджетах, все же происходило», — рассказала она.

NV Бизнес вместе с Korn Ferry проанализировал заработные платы в Украине, выяснил, как они изменились и как отличаются от соседних европейских стран.

Контекст

Компания Korn Ferry работает в 104 офисах в 52 странах мира в сфере корпоративного и организационного консалтинга, исследований рынка труда. На инфографиках ниже приведены средние суммы в долларах США относительно универсальных категорий наемных работников на ключевых рынках в восьми странах Европы.

Следует отметить, что война не повлияла на разницу украинского рынка труда с рынками стран ЕС, которая была обнаружена во время прошлых исследований. А именно: чем выше позиция в корпоративной иерархии, тем меньше разница в зарплате украинца и его коллеги из европейского офиса. Чем менее развита страна, тем больше разница в зарплате между топовыми и низшими позициями в офисной иерархии: в Украине эта разница является самой большой среди восьми представленных стран.

Украинская ІТ-индустрия на уровне топ-позиций является одной из наиболее выплачиваемых в Центральной и Восточной Европе; украинские айтишники среднего и высшего звена зарабатывают больше коллег в Румынии, Словакии, Венгрии, Литве и даже Польше.

Выросли ли зарплаты в офисах украинских компаний за год войны

Теги Банки Зарплата IT-технологии Производство IT Ритейл Аграрный рынок

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