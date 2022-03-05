Что надевать будете? Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka останавливают свою деятельность в России 5 марта, 18:37 Цей матеріал також доступний українською На Россию приходится около 8,5% прибыли Inditex (Фото:Skymall)

Испанская компания Inditex, которой принадлежат сети Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka приостанавливает свою деятельность в РФ.



Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — пишут в компании.

На Россию приходится около 8,5% прибыли компании до вычета процентов и налогов.



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