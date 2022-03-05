Что надевать будете? Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka останавливают свою деятельность в России
На Россию приходится около 8,5% прибыли Inditex (Фото:Skymall)
Испанская компания Inditex, которой принадлежат сети Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka приостанавливает свою деятельность в РФ.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.
«В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — пишут в компании.
На Россию приходится около 8,5% прибыли компании до вычета процентов и налогов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.