Что надевать будете? Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka останавливают свою деятельность в России

5 марта, 18:37
Цей матеріал також доступний українською
На Россию приходится около 8,5% прибыли Inditex (Фото:Skymall)

На Россию приходится около 8,5% прибыли Inditex (Фото:Skymall)

Испанская компания Inditex, которой принадлежат сети Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka приостанавливает свою деятельность в РФ.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — пишут в компании.

На Россию приходится около 8,5% прибыли компании до вычета процентов и налогов.

Читайте также:
Привет, чебурфон. Samsung официально уходит из России
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Zara Pull&Bear Massimo Dutti Bershka Война России против Украины

Загрузка...
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ