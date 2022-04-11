Агрессор свое отлетал. Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список 11 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Аэрофлот возглавил черный список Еврокомиссии (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список воздушной безопасности.

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«Комиссия обновила список безопасности полетов ЕС, представляющий собой список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения в Европейском союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности», — сказано в сообщении Еврокомиссии.

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ЕК отметила, что причиной для внесения авиакомпаний в черный список стала «серьезная озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, заведомо разрешающая их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности. Это является нарушением международных стандартов авиационной безопасности».

В черный список ЕС включены авиакомпании: Аэрофлот, Победа, Россия, Utair, Smartavia, Nord Wind, NordStar, Уральские авиалинии, Сибирские авиалинии, Ижавиа, Якутия, Аврора, Авиастар-ТУ, Русджет, ЮВТ аэро, Ираэро, Авиакомпания АЛРОСА, Руслайн, Ямал, Икар и авиакомпания Скол (она была внесена в черный список еще в ноябре 2021 года).

Как сообщалось, 28 марта истек срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те — вернуть авиалайнеры владельцам.

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