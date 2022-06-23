Захвачено оккупантами. Принадлежащий словакам Запорожский железорудный комбинат заявил о потере контроля над предприятием 23 июня, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Запорожский железорудный комбинат (Фото:gmk.center)

Администрация предприятия с иностранными инвестициями ЧАО Запорожский железорудный комбинат (город Днепрорудное Запорожской обл.) заявила о потере контроля над его деятельностью на временно неконтролируемой территории Украины.

Кроме того, ЗЖРК объявил о проведении внеочередного собрания акционеров.

По информации предприятия, с началом активных боевых действий на территории Украины администрация ЗЖРК с целью соблюдения техногенной безопасности с 26 февраля реализовала ряд мер по временной консервации производственного процесса — со дня оккупации войсками РФ части территорий Запорожской области. А с 15 июня хозяйственная деятельность и управление производственными процессами ЗЖРК невозможны из-за неправомерных действий третьих лиц.

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Имущество комбината находится в незаконном владении и под контролем третьих лиц. ЗЖРК фактически потерял контроль и доступ к своим производственным процессам и мощностям, другому имуществу, ко всем документам, в том числе к трудовым книжкам работников, оригиналам приказов, личным делам работников, табелям учета рабочего времени. Приказом по ЗЖРК от 15 июня приостановлена производственная деятельность комбината с использованием имущества, над которым утрачен контроль.

«В условиях временной оккупации г. Днепрорудное представители военных формирований РФ незаконно проникли на территорию предприятия и препятствуют руководству комбината в управлении, а также производят незаконные действия с имуществом ЗЖРК. Своими противоправными действиями они нарушают действующее законодательство Украины и нормы международного права, а также наносят существенный материальный ущерб ЗЖРК», — заявили на комбинате.

При этом уточняется, что администрация ЗЖРК заявила о потере контроля над деятельностью предприятия — соответствующее заявление подано руководством предприятия в СБУ и правоохранительные органы.

Также отмечается, что сведения о физических лиц, которые сотрудничают с оккупантами страны-агрессора и оказывают им помощь в совершении противоправных действий в отношении предприятия и его собственности, переданы в СБУ и другие правоохранительные органы для реагирования на факт захвата предприятия и коллаборационистской деятельности в соответствии с уголовным законодательством Украины.

Руководство предприятия требует внести сведения о правонарушениях по ЗЖРК в ЕРДР и начать досудебное расследование. Администрация предприятия всесторонне сотрудничает со всеми правоохранительными органами, предоставляя все необходимые документы и разъяснения в установленном законом порядке, подчеркнуто в заявлении.

С учетом ситуации набсовет ЗЖРК созвал внеочередное собрание акционеров на 15 июля, которое будет проводиться дистанционно. Повестка дня и бюллетени голосования на сайте предприятия в настоящее время отсутствуют.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине — меткомбинату Запорожсталь.

Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. — 51,17%, Запорожсталь — 29,52%, чешская KSK Consulting, a.s. — 19,06%.

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