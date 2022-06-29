МАГАТЭ потеряло связь с системами Запорожской АЭС 29 июня, 22:51 Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в среду, 29 июня, потеряло связь с Запорожской атомной электростанцией.

«МАГАТЭ опять потеряло дистанционную связь со своими системами наблюдения, установленными на Запорожской атомной электростанции. Это подчеркивает необходимость посещения МАГАТЭ объекта в ближайшее время», — сказано в сообщении агентства в Twitter.



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МАГАТЭ не посещало Запорожскую АЭС с момента ее временного захвата российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения РФ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что готов организовать и возглавить международную миссию под руководством агентства на ЗАЭС.



Ранее Гросси выразил обеспокоенность условиями, в которых работает персонал ЗАЭС, и влиянием этих условий на безопасность станции.

В НАЭК Энергоатом говорили, что единственный приемлемый способ визита представителей МАГАТЭ для оценки ущерба ЗАЭС — это настойчивая позиция по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывозу российского оружия и боеприпасов с территории станции, а также политика давления на Россию с требованием освобождения от захватчиков ее территории и передачи контроля над ЗАЭС украинской стороне.

В Энергоатоме 29 июня заявили, что российские оккупанты готовят серьезную провокацию на Запорожской АЭС — собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

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