Решили увеличить запасы сырой нефти. Китай ускоряет строительство дополнительных резервуаров

8 октября, 09:56
Буксиры помогают танкеру с сырой нефтью пришвартоваться у нефтяного терминала у острова Вайдяо в Чжоушане, провинция Чжэцзян, Китай (Фото: REUTERS/File Photo)

Китай ускорил строительство нефтяных резервуаров в рамках кампании по увеличению запасов сырой нефти.

Как пишет Reuters, государственные нефтяные компании, включая Sinopec и CNOOC, добавят не менее 169 млн баррелей хранилищ на 11 объектах в течение 2025-го и 2026 годов. Из них хранилища на 37 млн баррелей уже построены.

Согласно расчетам агентства после завершения строительства новые объекты смогут хранить две недели чистого импорта сырой нефти.

По оценкам S&P Global Commodity Insight, Китай накапливал в среднем 530 000 баррелей в день с начала 2025 года. Это поглощает избыток мирового предложения и поддерживает цены, поскольку группа производителей ОПЕК+ договорилась увеличить добычу.

Накопление нефти Китаем связано, в частности, с тем, что санкции против России подчеркнули уязвимость импорта нефти Пекином. Китай является основным потребителем сырой нефти из России, а также из Ирана, отметило агентство.

Китай последний раз публично сообщал о своих резервных мощностях в 2017 году. Тогда Национальное бюро статистики заявило о девяти базах хранения общей вместимостью 238 млн баррелей.

Два источника сообщили Reuters, что Пекин стремится увеличить свои запасы, чтобы покрыть шесть месяцев импорта (примерно 2 млрд баррелей). Для сравнения, США имели 404 млн баррелей сырой нефти в своем стратегическом нефтяном резерве на конец августа, хотя страна является крупнейшим в мире производителем нефти и с 2019 года является чистым экспортером.

Консалтинговая компания Kpler оценила национальные и коммерческие запасы нефти Китая на суше в 799 млн баррелей на начало сентября, что на 109 миллионов баррелей больше, чем в начале 2023 года. Аналитики Vortexa оценили запасы, контролируемые государственными компаниями, включая запасы НПЗ, в 735 млн баррелей (увеличение на 73 млн с начала 2023 года). Оценки не учитывают нефть, хранящуюся на четырех подземных объектах, которые, по сообщению Reuters, по состоянию на 2021 год имели емкость 110 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что Китай создает подводные дата-центры, чтобы сократить потребление энергии на 90%.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   Китай Нефть Запасы

