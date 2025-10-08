Решили увеличить запасы сырой нефти. Китай ускоряет строительство дополнительных резервуаров

Буксиры помогают танкеру с сырой нефтью пришвартоваться у нефтяного терминала у острова Вайдяо в Чжоушане, провинция Чжэцзян, Китай (Фото: REUTERS/File Photo)

Как пишет Reuters, государственные нефтяные компании, включая Sinopec и CNOOC, добавят не менее 169 млн баррелей хранилищ на 11 объектах в течение 2025-го и 2026 годов. Из них хранилища на 37 млн баррелей уже построены.

Согласно расчетам агентства после завершения строительства новые объекты смогут хранить две недели чистого импорта сырой нефти.

По оценкам S&P Global Commodity Insight, Китай накапливал в среднем 530 000 баррелей в день с начала 2025 года. Это поглощает избыток мирового предложения и поддерживает цены, поскольку группа производителей ОПЕК+ договорилась увеличить добычу.

Накопление нефти Китаем связано, в частности, с тем, что санкции против России подчеркнули уязвимость импорта нефти Пекином. Китай является основным потребителем сырой нефти из России, а также из Ирана, отметило агентство.

Китай последний раз публично сообщал о своих резервных мощностях в 2017 году. Тогда Национальное бюро статистики заявило о девяти базах хранения общей вместимостью 238 млн баррелей.

Два источника сообщили Reuters, что Пекин стремится увеличить свои запасы, чтобы покрыть шесть месяцев импорта (примерно 2 млрд баррелей). Для сравнения, США имели 404 млн баррелей сырой нефти в своем стратегическом нефтяном резерве на конец августа, хотя страна является крупнейшим в мире производителем нефти и с 2019 года является чистым экспортером.

Консалтинговая компания Kpler оценила национальные и коммерческие запасы нефти Китая на суше в 799 млн баррелей на начало сентября, что на 109 миллионов баррелей больше, чем в начале 2023 года. Аналитики Vortexa оценили запасы, контролируемые государственными компаниями, включая запасы НПЗ, в 735 млн баррелей (увеличение на 73 млн с начала 2023 года). Оценки не учитывают нефть, хранящуюся на четырех подземных объектах, которые, по сообщению Reuters, по состоянию на 2021 год имели емкость 110 млн баррелей.

