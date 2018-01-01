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Запасы газа в Украине снизились на 1,6 млрд кубометров

Сегодня, 12:47
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Украина за месяц потратила 10-ю часть общих запасов газа

С 7 ноября - начала сезона отбора газа - запасы в подземных хранилищах (ПХГ) Украины снизились на 1,6 млрд куб. м - до 15,5 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины – компании Укртрансгаз.

Согласно расчетам агентства Интерфакс-Украина, в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет запасы в ПХГ выше на 1,3%, или на 211,7 млн куб. м относительно 2017 года, на 18,3%, или 2,5 млрд куб. м относительно 2016-го, ниже на 0,3%, или на 60,3 млн куб. м, чем в 2015 году и на 19,2%, или на 2,5 млрд куб. м выше, чем в 2014-ом.

Напомним, в весенне-осенний период запасы в ПХГ были пополнены на 9,6 млрд куб. м. Общий объем газа в подземных хранилищах в начале ноября составил 17,1 млрд куб. м, превысив прошлогодний показатель для аналогичного периода на 1,6%.

По состоянию на 3 декабря этого года в ПХГ находилось почти 15,96 млрд куб. м в сравнении с 16,03 млрд куб. м на эту дату год назад.

Как сообщалось, Украина начала использовать зимние запасы газа с 7 ноября. В этот день ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. Всего за период закачки (с 11 апреля) хранилища пополнились на 9,8 млрд куб. м газа.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги:   Запасы газа ПХГ Укртрансгаз Газ

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