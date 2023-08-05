Политика отдельно, бизнес отдельно. Венгрия стала лидером по закачке газа в украинские хранилища — инфографика 5 августа, 13:13 Иностранные трейдеры активно транспортируют газ для хранения в Украине (Фото:tsoua.com)

Иностранные трейдеры активно транспортируют газ для хранения в Украине. В июле 2023 года поступления природного газа в Украину составили 589 млн кубометров, из которых более 99% поступило на хранение в режимах таможенный склад и short-haul.

Как сообщает компания Оператор ГТС Украины, основные объемы были завезены для хранения в Украине трейдерами-нерезидентами.

Из Венгрии поступило 223,8 млн кубометров — 38% от общих объемов поступлений в Украину в июле. Из Молдовы — 142,9 млн кубов (24%), из Словакии — 119,6 млн кубов (20%), из Польши — 102,8 млн кубов (18%).

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«На фоне заполнения европейских газовых хранилищ более чем на 85%, европейские трейдеры активизировались с использованием украинской газовой инфраструктуры. В июле закачка газа в режимах таможенный склад и short-haul демонстрирует самые высокие показатели с начала полномасштабного вторжения. Причем в 2023 году закачка газа нерезидентами началась раньше, чем в прошлом году», — заявили в компании.

Инфографика: Оператор ГТС України

Как сообщалось, еще в июне власти Евросоюза рекомендовали европейским компаниям рассмотреть вариант хранения газа в ПХГ Украины.