Чтобы не зависеть от Путина. Совет ЕС определил, сколько газа нужно успеть накопить до зимы 27 июня, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Счетчики на ПХГ (Фото:Укртрансгаз)

Совет ЕС 27 июня принял окончательное постановление о заполнении хранилищ газа в ЕС до начала зимнего сезона и о возможности разделения их между государствами-членами, несмотря на сбои на газовом рынке.

Постановление предусматривает, что ПХГ на территориях государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022−2023 годов, и до 90% - до следующих зимних периодов. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

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«В целом ЕС попытается коллективно заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

При этом, поскольку некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других государствах-членах и иметь к ним доступ.

Исключения предусмотрены для Кипра, Мальты и Ирландии, поскольку они не связаны напрямую с газовой системой других государств ЕС.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало июня ПХГ в Европе были заполнены более чем на 50%.

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