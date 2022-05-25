Успеть до зимы и не зависеть от России. Европа рекордными темпами закачивает газ в хранилища 25 мая, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Европа спешит закачать газ в подземные хранилища до начала отопительного сезона (Фото:АО Уктрансгаз)

С начала мая скорость закачки газа в ПХГ Евросоюза на 39% превосходит средний показатель за последние пять лет.

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На данный момент уровень заполняемости хранилищ составляет 43,63%, за последние сутки он вырос на 0,4 процентных пункта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

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При этом текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,9 процентных пункта.

«В этом году майская погода в Европе намного теплее (почти на пять градусов), чем год назад, что увеличивает возможности закачки газа в хранилища. С начала мая скорость закачки газа в ПХГ на 39% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%)», — уточняет агентство.

При этом, как сообщалось, Польша, Болгария и Финляндия больше не импортируют российский газ.

После российского вторжения в Украину Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие — 90%.

При этом, как свидетельствуют данные компании Оператор ГТС Украины, Газпром на 25 мая подал заявку на транзит всего 44,2 млн кубометров (24 мая — 46,1 млн кубов). При этом максимально предусмотренный контрактом объем транзита составляет около 100 млн кубометров в сутки.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка заявка не принята.

Ранее Оператор ГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС Сохрановка, поскольку из-за российского вторжения не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией Новопсков.

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