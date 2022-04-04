60 млрд кубометров и 80 млрд долларов. Сколько газа нужно Европе до начала отопительного сезона, и как погода портит эти планы 4 апреля, 13:58 Цей матеріал також доступний українською До начала нового отопительного сезона Европе необходимо закачать в хранилища не менее 60 млрд кубометров газа (Фото:АО Уктрансгаз)

Апрельское похолодание заставило газовую отрасль Европы снова начать тратить запасы газа из ПХГ вместо и их восстановления.

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Подземные хранилища газа в Европе с 22 по 30 марта показывали прирост уровня запасов (закачка превышала отбор), но с 1 апреля чистый отбор из ПХГ увеличился. По состоянию на утро 3 апреля запасы сократились до 26,29%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

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Этим летом Европе предстоит самая напряжённая кампания по закачке в истории. С учетом директивы Европейской комиссии по достижению обязательного уровня запасов в ПХГ к 1 ноября в 80%, Европе потребуется на закачку в ПХГ 60 млрд кубометров газа. Стоимость этого объема по текущим котировкам на спотовом рынке составляет почти $80 млрд, отмечает агентство.

Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным — вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. По прогнозам, 4−10 апреля в среднем будет на 7 градусов холоднее, чем в двадцатых числах марта.

На этом фоне загрузка украинского газотранспортного коридора сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта — 109 млн кубометров в сутки или 40 млрд кубометров в год.

Как сообщалось, практически с начала российского вторжения в Украину Газпром прокачивает через украинскую ГТС максимально предусмотренные контрактом объемы газа. Небольшое снижение прокачки (до 95 млн кубометров в сутки) наблюдалось лишь 16−17 марта.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на день вперед при открытии торгов 4 апреля составила $1363 за тысячу кубометров, средняя цена в марте — $1478 за тысячу кубов.

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