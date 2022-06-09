Демарш Газпрома не заметили. Европа уже наполовину заполнила свои хранилища, но цена газа вновь превысила $1000 9 июня, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Газ в Европе снова стоит дороже $1000 за тысячу кубометров (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Заполняемость газовых хранилищ в Европе 8 июня превысила 50%, причем темпы закачки не снизились даже после отказа большей части европейских компаний платить за газ в рублях.

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Как сообщалось, Польша, Нидерланды, Дания, Болгария и Финляндия отказались платить за российский газ в рублях. После этого Газпром прекратил поставки сырья в эти страны.

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Закачка газа в ПХГ в 2022 году началась 19 марта. Тогда уровень заполненности хранилищ составлял 25,5% или 27,4 млрд кубометров.

Цель стран ЕС — заполнить свои хранилища к 1 ноября минимум на 80%.

В то же время, как сообщает Интерфакс-Украина, cпотовая цена газа в Европе утром 9 июня выросла почти на 20% и вновь превысила психологическую отметку в $1000 за тысячу кубометров.

Это связано с началом крупных плановых ремонтов на газовых промыслах в Норвегии.

По данным норвежского газотранспортного оператора Gassco, 8 июня остановились на ежегодную профилактику месторождения Visund и Heimdal (суммарно выбыли мощности на 22 млн кубометров в сутки), а 9 июня остановились и более крупные промыслы — Troll и Kollsnes (это уже 82 млн кубометров).

В начале марта котировки газа в Европе после полномасштабного вторжения РФ в Украину четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в $3892 был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля). Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже $900. Рубеж в $1000 цены на газ в последний раз преодолевали 1 июня.

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