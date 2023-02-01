Abrams, Leopard 2 и другие. Кто производит основные западные танки и сколько стоит этот бизнес 1 февраля, 20:02 Эксклюзив NV Танки и другая бронированная техника НАТО во время учений в Латвии в 2022 году (Фото:NATO enhanced Forward Presence Battle Group Латвия)

Из-за войны и ракетных обстрелов, Украина не может самостоятельно производить танки, хотя имеет большой опыт. Западные производители бронетехники — закрытый клуб, участники которого тесно сотрудничают. Сколько зарабатывают компании-производители?



Украина является одной из немногих стран мира, имеющей собственное производство танков, самый современный из которых — БМ Оплот. Но конструкторская и производственная база были сконцентрированы в Харькове, в непосредственной близости от российской границы и линии боевых действий. А регулярные ракетные обстрелы являются дополнительным элементом, мешающим релоцировать и развернуть полномасштабное серийное производство на западе Украины.

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Поэтому поставщиком современных танков для Вооруженных сил Украины становятся страны Запада. Их производство — это плод сложной кооперации между разными промышленными компаниями, выпускающими продукцию с высокой добавленной стоимостью: металлургия, машиностроение, приборостроение.

Некоторые из них являются публичными компаниями, акции которых на фоне заявлений европейских политиков подорожали до самых высоких показателей в истории. NV Бизнес узнал кто именно производит основные танки Leopard 2, Leclerc, Challenger II, Stridsvagn 122 и M1 Abrams, которые в ближайшее время может получить Украина. Сколько зарабатывают эти компании и какую военную технику они производят.