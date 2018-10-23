Замминистра агрополитики рассказал о проблемах аграриев из-за Укрзализныци

Еще одной проблемою являются вагоны, так как Укрзализныця обеспечивает только 45% заявок зернотрейдеров

Повышение Укрзализныцей тарифов на перевозки, закрытие малоактивных зерновых станций и обеспечение только половины заявок на вагоны являются главными проблемами украинских агротрейдеров.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

”Укрзализныця - естественный монополист, они должны исходить при принятии решений из этой логики. Укрзализныця должна стремится к максимизации прибыли. Но при условиях естественной монополии это может происходить исключительно за счет клиентов. А это недопустимо. Где-то должен быть баланс”, - отметил он.

Вторая проблема - закрытие так называемых малоактивных станций. По словам Мартынюка, это очень болезненный вопрос для аграриев, потому что на закрывающихся станциях в большинстве случаев есть элеваторы, которые что-то там отгружали.

Еще одной проблемою являются вагоны, так как Укрзализныця обеспечивает только 45% заявок, которые подают зернотрейдеры.

"Они вынуждены добирать парка у частных операторов, что дороже, или перевозить автомобильным транспортом, что плохо сказывается на дорогах", - объяснил замминистра агрополитики.

Последняя проблема - маршрутизация перевозок, когда Укрзализныця хотела бы забирать с элеватора не два-три вагона, а маршрут, то есть целый поезд, добавил он.

"И таких элеваторов в стране всего одна пятая часть. Это очень сильно сокращает возможности для трейдеров и для производителя. хотя это оптимизирует использование подвижного состава Укрзализныци, хотя нам, как бизнесу, от этого не легче", - подытожил Мартынюк.

Как ранее заявлял заместитель Комитета по вопросам агрополитики и земельных отношений Верховной рады Григорий Заболотный, Укрзализныця уже пятый раз за год повышает без консультации с сельхозпроизводителями. По данным Комитета, это стоило аграриям 4,7 млрд грн убытков.