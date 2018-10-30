Заместителю Насалика запретили управлять Укрэнерго

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Суд запретил Михаилу Близнюку управлять Укрэнерго

Суд запретил Михаилу Близнюку управлять Укрэнерго

Хозяйственный суд Киева приостановил действие решения комиссии по реорганизации Укрэнерго о передаче полномочий по управлению делами предприятия заместителю министра энергетики и угольной промышленности Михаилу Близнюку.

Соответствующее решение по ходатайству НЭК суд принял 23 октября 2018 года, передает Интерфакс-Украина.

Суд также запретил Минэнергоугля и созданной им комиссии осуществлять управление делами и текущей деятельностью Укрэнерго, а также вносить изменения в Единый госреестр юридических и физических лиц в части смены руководителя предприятия.

В Укрэнерго опасаются, что в дальнейшем у контрагентов предприятия возникнут основания для взыскания убытков, упущенной выгоды, вызванными истцом в результате действий неуполномоченного "руководителя", что может нанести имущественный ущерб НЭК в особо крупном размере.

Напомним, что 18 октября Минэнергоугля заявило, что комиссия по реорганизации Укрэнерго, которую с 9 октября возглавляет замглавы Минэнергоугля Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии.

В то же время в Укрэнерго заявляют о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

25 октября, комиссия по реорганизации Укрэнерго оставила в силе решение о передаче полномочий по текущему управлению предприятием главе комиссии замминистра энергетики и угольной промышленности Близнюку.

Укренерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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