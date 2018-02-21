Zakupivli24 поддержит лучших IT-специалистов страны в борьбе за будущее публичных закупок на Data Science Hackathon

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Zakupivli24 поддержит лучших IT-специалистов страны в борьбе за будущее публичных закупок на Data Science Hackathon

Первая государственная площадка в системе публичных закупок Zakupivli24 стала партнером первого в Украине Data Science Hackathon на открытых данных, который пройдет 24–25 февраля в Киеве под эгидой Amazon и ProZorro.

Во время Data Science Hackathon аналитики разных направлений будут бороться за наиболее успешные проекты решения реальных клиентских кейсов от разработчиков ProZorro под менторством экспертов Amazon. На сегодняшний день участие в Hackathon подтвердили специалисты таких компаний, как DataRobot, YouScan, PrivatBank, Ring Labs, Softserve, Deloitte, LoopMe, Samsung, Kyivstar и Rabota.ua.

«Мы были в восторге, когда узнали, что планируется первый в Украине Data Science Hackathon на открытых данных ProZorro, – отметил руководитель Zakupivli24 Артем Калашников. – Строить скоринг – это неотъемлемая часть основной «банковской» деятельности ПриватБанка, поэтому мы сразу согласились стать партнером IT-события такого уровня, где будут рождаться новые технологии, которые сделают систему государственных закупок еще более совершенной».

По словам Артема Калашникова, год назад ПриватБанк ввел стратегию Приват.Share, цель которой – поделиться со всей страной наиболее инновационными технологиями банка, которые в том числе использует площадка Zakupivli24 – первая государственная площадка в системе публичных закупок ProZorro с крупнейшей базой поставщиков.

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