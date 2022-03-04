Некуда больше лететь. Вторая по величине авиакомпания РФ отменила все международные рейсы
Cамолеты авиакомпании S7 (Фото:Vedomosti)
Российская авиакомпания S7 c 5 марта прекращает все рейсы по международным направлениям.
«С 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров», — сказано в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале авиакомпании.
Стоит отметить, что S7 отменила рейсы даже в те страны, которые официально не закрывали воздушное пространство для российской авиации (Азербайджан, Армения, Казахстан, Египет
S7 — вторая по величине российская авиакомпания, на пике активности осуществляла рейсы в 181 город 26 стран мира.
Как известно, из-за вторжения России в Украину страны мира закрывают свое воздушное пространство для российской авиации.
Также об остановке поддержки российских авиакомпаний заявили ведущие мировые авиапроизводители — Airbus, Boeing и Embraer.
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