Вернули доставку. В Zakaz.ua рассказали, в каких городах сервис возобновил работу и с какими сетями сотрудничает 7 апреля, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Сервис доставки Zakaz.ua на данный момент работает в девяти городах Украины (Фото:Zakaz.ua)

Сервис доставки Zakaz.ua возобновил работу в девяти городах Украины из 15, где он работал до начала российского вторжения, и доставляет товары из семи торговых сетей.

По состоянию на 7 марта сервис работает в Киеве, Одессе, Черновцах, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице и Львове.

Сервис продолжает сотрудничество с сетями Ашан, Мегамаркет, Экомаркет, Космос, Varus, Ultramarket, Таврия В.

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«Отметим, что компания на короткое время была вынуждена приостановить работу с началом вторжения России в Украину. Тем не менее, 7 марта сервис возобновил деятельность и доставку в некоторых городах, в частности, для жителей Одессы появилась возможность заказывать доставку товаров из сети супермаркетов Таврия В», — сообщили в компании.

«Конечно, на географию и график компании оказывает влияние ситуация с военными действиями в Украине. Она ежедневно меняется, поэтому советую отслеживать актуальную информацию на официальном сайте компании, в приложении или наших соцсетях», — рассказал Андрей Курский, CEO сервиса Zakaz.ua.

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Ранее сообщалось, что сервис Glovo отменил плату за доставку заказов в Киеве, Днепре и Одессе.

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