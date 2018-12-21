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Задолжали обществу. Климкин призвал Энергоатом объяснить подписание соглашения с российской компанией

Сегодня, 17:04
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Соглашение касается поставок российского топлива (на иллюстративном фото - Южно-Украинская АЭС)

Фото пресс-службы Энергоатом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разъяснить для общества подписание украинской компанией Энергоатом дополнительного соглашения к контракту с российской ТВЭЛ на поставку ядерного топлива. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Все медиа смакуют информацию о тайном заключении украинским НАЭК Энергоатом соглашения на поставки атомного топлива с российским ОАО ТВЭЛ до 2025 года, - напомнил Климкин. - Считаю, что те, кто причастен к принятию решения, которое позволяет России сохранить ключевые позиции в стратегической для Украины области атомной энергетики, "задолжали" как минимум исчерпывающее объяснение украинскому обществу и нашим иностранным партнерам".

Министр напомнил, что МИД "был и остается" сторонником реальной энергетической независимости Украины от России и переориентации на сотрудничество с поставщиками атомного топлива из демократических стран.

"Мы можем успешно продвигать санкции в отношении РФ и ее пособников на всех возможных площадках и уровнях, но одно такое решение, да еще и таким непрозрачным способом, может свести на нет всю проделанную работу", - считает Климкин.

По его мнению, принятие таких решений должно быть вопросом совместной компетенции Кабмина и СНБО - "что, как по мне, более чем очевидно", добавил министр.

"Не стоит так легкомысленно относиться к доверию наших стратегических партнеров, особенно когда речь идет об их поддержке в борьбе с российской агрессией", - резюмировал Климкин.

Как уточняет агентство Украинские Новости, Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом и российская компания ТВЭЛ подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку ядерного топлива.

Данное соглашение предусматривает сокращение объемов поставок российского топлива и ограничение 2025 годом сроков его поставки, а также пересмотр методики ценообразования на российское топливо, с целью учета текущих тенденций на мировом рынке ядерных материалов и улучшение ценовых условий для Энергоатома.

Теги:   НАЭК Энергоатом МИД Украины Павел Климкин Атомная энергетика Украина-Россия

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