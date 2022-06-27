«Это шантаж». На что надеется Путин, заблокировав 20 млн тонн зерна и 500 суден в Украине — посольство США 27 июня, 18:50 Морской порт в Одессе (Фото:Одесский морской порт)

Владимир Путин шантажирует мир блокадой поставок продовольствия из Украины в надежде на снятие санкций.

Об этом в Twitter заявило посольство США в Украине.

«Президент Путин останавливает доставку пищевых продуктов, агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы переложить или исказить ответственность, потому что он надеется, что это заставит мир уступить ему и прекратить санкции», — говорится в сообщении.

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«Другими словами, проще говоря, это шантаж», — подытожили в посольстве.

Со ссылкой на данные Государственного департамента США, в посольстве сообщили, что на данный момент на элеваторах Украины заблокировано 20 млн т зерна, а в портах «в ловушке» находятся 500 судов.

Как сообщалось, советник президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что организация «зернового коридора» Черным морем из Украины возможна через три-четыре недели.

21 июня СМИ сообщали, что четырехсторонняя встреча Турция-Украина-РФ-ООН в Стамбуле может состояться в течение недели. Об этом заявляла и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

В МИД Украины 22 июня отметили, что конкретные договоренности пока не достигнуты.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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