За три месяца прибыль Укрзализныци увеличилась в 20 раз

Компания Укрзализныця за три месяца 2018 года (январь-март) получила 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за первый квартал 2017 года.

Об этом сообщил и.о. предправления компании Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в первом квартале текущего года все основные финансовые и экономические показатели Укрзализныци выполнены и перевыполнены в соответствии с финпланом.

"Если говорить о чистой прибыли, то в первом квартале мы получили 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за первый квартал 2017 года и в 2,5 раза больше, чем за весь 2017 год. Доходы выросли почти на 20% - на 2,5 млрд грн. Капитальные инвестиции… перевыполнили на 20%. Капитальных инвестиций за первый квартал в три раза больше, чем было инвестировано в первом квартале 2017 года", - сказал он.

Также Укрзализныця в январе-марте уплатила на 1 млрд грн больше налогов, чем за аналогичный период 2017 года.

Кроме того, он добавил, что 62% капинвестиций было направлено на обновление подвижного состава, еще 13% - на программу приоритетных капитальных проектов в инфраструктуре. В целом, за первый квартал было обновлено более 12% всего вагонного парка Укрзализныци. Также на 25 единиц было увеличено кол-во грузовых локомотивов, а 29 пассажирских вагонов прошли капитальную модернизацию.

По словам Кравцова, пассажирские перевозки увеличились на 6%, также выросли перевозки каменного угля, химикатов и черных металлов.

Напомним, Укрзализныця по итогам 2017 получила 100 млн грн прибыли. Финансовый показатель компании в прошлом году улучшился на 7,4 млрд грн. Показатель EBITDA Укрзализныци увеличился на 390 млн грн - до 20,6 млрд грн.