За пять лет на разбитые вандалами окна в Интерсити потратили более 5 млн гривен - Укрзализныця

В Укрзализныце за пять лет, с 2012 года, на то, чтобы застеклить разбитые вандалами окна в украинских поездах Интерсити, потратили 5,5 млн гривен.

Об этом рассказал заместитель начальника филиала Украинская железнодорожная скоростная компания ПАТ Укрзализныця по техническим вопросам Александр Кутишенко в интервью газете Магистраль.

По его словам, с 2012 года вандалы повредили 557 окон в поездах типа Интерсити. Исходя из того, что одно окно сейчас стоит приблизительно 10 тысяч гривен, то общая стоимость поврежденного имущества составляет более 5,5 млн грн.

"Но это расходы на закупку только стеклопакетов. Общие же убытки намного больше... В частности, для замены окон от основной работы отвлекаются работники. А поезд, в котором осуществляется ремонт, отставляется, как минимум, на сутки, потому что клей и другие технологические материалы должны затвердеть. А это влечет за собой серьезные убытки... За один рейс в среднем перевозится чуть более тысячи пассажиров, что приносит доход более 300 тыс. грн. Если поезд в рейс не вышел, Укрзализныця несет убытки", - сказалш Кутишенко.

Также с момента запуска в Украине поездов типа Интерсити вандалы разбили 45 стекол в кабинах машинистов. А одно такое стекло стоит 754 тыс. гривен и время починки - около 4 суток.

В результате действий вандалов, которые часто бросают посторонние предметы по поездам, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в конце января в Интерсити во время движения выбили окно, камень упал на певицу Руслану.