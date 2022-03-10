«Победа принципов над жадностью». За две недели из России ушли около 100 американских компаний-гигантов — Маркарова 10 марта, 07:24 Цей матеріал також доступний українською Крупные американские компании поддержали Украину (Фото:Оксана Маркарова / Facebook)

За две недели из-за развязанной Россией в Украине войну с российского рынка ушли около 100 американских компаний-гигантов, рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«За 2 недели с российского рынка вышло около 100 американских компаний-гигантов, демонстрирующих настоящее нравственное лидерство. Решения о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты как: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие», — написала Маркарова в Facebook.

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Также она добавила, что такое решение американских топ-компаний свидетельствует о победе принципов над жадностью. «Каждое решение компаний покинуть рынок страны террориста, развязавшей захватническую войну и совершающей военные преступления в Украине ежедневно, является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины», — написала посол Украины в США.

Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.



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