«Окончательная украинизация». Южно-Украинскую АЭС переименовали по решению работников станции 27 апреля, 14:06 Цей матеріал також доступний українською Пивденноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)

Коллектив Южно-Украинской АЭС инициировал ее переименование в Пивденноукраинскую.

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Об этом сообщает НАЭК Энергоатом в Telegram-канале.

«Этот вопрос (переименование станции, — ред.) по инициативе персонала станции рассматривался на заседании ее профсоюзного комитета. Решение по новому названию было принято единогласно», — сообщили в Энергоатоме.

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В компании отметили, что в условиях полномасштабной агрессии РФ стало совершенно очевидным, что от привычного, но русифицированного названия необходимо отказаться.

«Поэтому персонал АЭС инициировал ее окончательную „украинизацию“ и было решено старое название заменить исторически, патриотически и грамматически совершенным — Пивденноукраинская АЭС», — добавили в Энергоатоме.

Ранее Энергоатом опубликовал видео пролета ракет РФ над АЭС.

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