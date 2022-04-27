«Окончательная украинизация». Южно-Украинскую АЭС переименовали по решению работников станции
Пивденноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)
Коллектив Южно-Украинской АЭС инициировал ее переименование в Пивденноукраинскую.
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Об этом сообщает НАЭК Энергоатом в Telegram-канале.
«Этот вопрос (переименование станции, — ред.) по инициативе персонала станции рассматривался на заседании ее профсоюзного комитета. Решение по новому названию было принято единогласно», — сообщили в Энергоатоме.
В компании отметили, что в условиях полномасштабной агрессии РФ стало совершенно очевидным, что от привычного, но русифицированного названия необходимо отказаться.
«Поэтому персонал АЭС инициировал ее окончательную „украинизацию“ и было решено старое название заменить исторически, патриотически и грамматически совершенным — Пивденноукраинская АЭС», — добавили в Энергоатоме.
Ранее Энергоатом опубликовал видео пролета ракет РФ над АЭС.
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