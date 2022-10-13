Ющенко займется добычей природного газа 13 октября, 08:12 Третий президент Украины Виктор Ющенко (Фото:Віктор Ющенко / Facebook)

Виктор Ющенко приобрел миноритарную долю в газодобывающей компании. Добычей газа предприятие планирует заняться после войны.

Третий президент Украины Виктор Ющенко приобрел долю в газодобывающей компании бизнесмена Вадима Ермолаева.

Об этом пишет NADRA.info со ссылкой на данные YouControl и Госслужбы геологии и недр.

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Как пишет издание, в феврале єтого года Ющенко купил 8,5% акций киевской компании Трендс Систем. По данным Youcontrol, 90% акций єтой компании принадлежит днепровскому бизнесмену Вадиму Ермолаеву, еще 1,5% - Владимиру Белоусову.

Компания Трендс Систем владеет разрешением на геологическое изучение и добычу природного газа и конденсата на месторождении в Полтавской и Харьковской областях, пишет NADRA.info.

Компания получила разрешение на добычу газа и конденсата на площади Федоровская в 2018 году сроком на 20 лет.

Компания планирует начать освоение Федоровской площади после войны, пишет NADRA.info.



Перспективные ресурсы месторождения составляют добычу 795 млн кубометров природного газа и 116 000 тонн конденсата.

Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, что добыча газа в стране упала примерно на 15% после начала российского вторжения, в частности, Укргаздобыча заморозила часть объектов в Харьковской области.

Весной Минэнерго оценивало потери в энергетическом секторе из-за развязанной Россией полномасштабной войны в $2 млрд.