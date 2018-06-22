YouTube сделает подписку на популярные каналы платной

Авторы получают 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж

YouTube вводит новую функцию платной подписки на каналы, в которых более 100 тыс. подписчиков.

Об этом заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что об этом просили блогеры-звезды, так как для них реклама фактически оставалась единственным источником заработка на платформе.

"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", - рассказал Мохан.

Так, авторы получают 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.

Кроме того, подписка предоставляет пользователям доступ к расширенному списку емодзи, эксклюзивному контенту и атрибутике.

YouTube - видеохостинг, который предоставляет услуги размещения видеоматериалов. Основан 14 февраля 2005 года тремя работниками PayPal: Чадом Херли, Стивеном Чени и Джавед Карим. Является подразделением компании Google.