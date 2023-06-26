Ему 31 год. Кабмин утвердил нового руководителя Укроборонпрома — ЭП 26 июня, 10:59 Герман Сметанин (Фото:Сергей Козлов / KHARKIV Today)

Кабмин утвердил Германа Сметанина в должности нового руководителя госконцерна Укроборонпром.

В субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя Укробронпрома. Это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го, сообщает ЭП.

31-летний Сметанин — руководитель харьковского Завода имени Малышева.

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Сметанин после университета устроился на работу в харьковское КБ Морозова. За несколько лет инженер-конструктор успел поработать на Львовском бронетанковом, директором по производству на заводе им. Малышева, затем в 28 лет становится директором Харьковского бронетанкового завода, и еще через короткое время становится гендиректором одного из промышленных гигантов — завода им. Малышева.

Сметанину Зеленский поставил три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения, очистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонки.

По состоянию на сейчас содержание самого концерна без учета производства обходится в 450 млн грн в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат управляющей структуры, минимум на 20%.

По словам источников ЭП, действующий глава Укроборонпрома Юрий Гусев провалил ракетную программу: «Согласно новым планам президенту Владимиру Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты Сапсан (экспортное название Гром-2) будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ».

По данным издания, Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет как раз тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев еще не получал.

Прямая речь источника ЭП, из окружения Зеленского: «Гусев в ракетной программе был не просто наблюдателем как глава концерна, а непосредственным координатором. Там завал. Есть еще «дрон на 1000 километров», но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: «Где ракеты? Где дроны?».

Ранее сообщалось, что Гусева могут уволить с должности гендиректора УОП. По данным СМИ, двумя претендентами на должность главы госконцерна являются заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев и гендиректор ГП Завод им. Малышева.