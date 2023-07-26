Грант «Власна справа»: деньги на бизнес-идеи украинцев — это легко! 26 июля, 11:46 Новости компаний єРобота

Десятки разрушенных предприятий, релокации и оккупация. Это — реальность, в которой живут украинские предприниматели уже полтора года.

Поддержка украинского бизнеса во время войны — вызов, который получила Украина в 2022 году.

Для его преодоления премьер-министр Денис Шмыгаль инициировал правительственную грантовую программу «єРобота» — систему грантов от государства.

«Власна справа», или микрогогранты реализуются Министерством экономики и являются самым популярным компонентом программы «єРобота».

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«За год существования программы „Власна справа“ она стала активной поддержкой для микро- и малого бизнеса Украины. Более 6 000 человек уже получили грант и создали около 14 000 новых рабочих мест, — говорит первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, — кондитерские и СТО, салоны красоты и медицинские кабинеты… тысячи украинских бизнесов привлекли деньги от Министерства экономики Украины и активно развиваются. Истории наших предпринимателей чрезвычайно вдохновляющие!

Они — наш пример несокрушимости и веры в будущее, которое мы строим уже сейчас».

27 и 28 июля состоится масштабный ивент — празднование годовщины грантовой программы «Власна справа».

К панельной дискуссии присоединятся премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, глава миссии «USAID» в Украине Джеймс Хоуп и другие политики и предприниматели.

В рамках ивента запланированы также полезные воркшопы для предпринимателей от «USAID».

Заполняйте заявку и присоединяйтесь к событию онлайн!

Строим будущее экономики Украины уже сейчас!