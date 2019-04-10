Языковой вопрос. Морской порт Южный переименовали в Пивденный Сегодня, 16:39 223 Цей матеріал також доступний українською ДП МТП Южний / Facebook ДП МТП Южний / Facebook

Крупнейший морской порт Украины Южный переименовали в Пивденный, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании Кабинета Министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины Южный переименован в Пивденный. Тоже считаю, что нет никакой разницы, на каком языке общаться, поэтому по умолчанию ставим в настройках нации украинский язык", - отметил он.

Омелян добавил, что рост отрасли морских перевозок продолжается. По итогам первого квартала грузопоток увеличился на 12%.

Порт Южный расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Госпредприятие Южный морской торговый порт в этом порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.