Виновных ищут. Языковой омбудсмен Креминь нашел зраду в Укрзализныце 25 июля, 18:27 Тарас Креминь, Уполномоченный по защите государственного языка (Фото:Тарас Кремінь / Facebook)

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь начал мероприятия государственного контроля за применением государственного языка в компании Укрзализныця.

Как сам Креминь сообщил в Facebook: «Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без всякого перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци».

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По словам Креминя, приказ об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка Акционерным обществом Укрзализныця уже подписан.

«Убежден, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность», — подчеркнул уполномоченный.

Он также напомнил, что в соответствии со статьей 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности осуществляют обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услуги) на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Креминь принял решение наложить административный штраф на учительницу математики одной из школ Днепра, которая во время онлайн-урока разговаривала на русском языке.