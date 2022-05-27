Ярославский выставил на продажу яхту Kaiser почти за 50 млн евро 27 мая, 09:43 Цей матеріал також доступний українською Яхта Kaiser (Фото:Worth Avenue Yachts)

Украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser почти за 50 млн евро. Продажу судна он анонсировал еще в марте, а деньги обещал передать на восстановление Харькова.

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Харьковский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу яхту Kaiser за 49,5 млн евро. Соответствующее объявление размещено на сайте Worth Avenue Yachts.

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Яхта Kaiser построена германской компанией Abeking & Rasmussen в 2011 году. Длинна судна — 60 метров. На яхте есть шесть кают, где можно разместить 12 гостей. Также предусмотрено место для 15 членов команды.

Судно находится в итальянском Вентимилье.

Напомним, что бизнесмен Александр Ярославский анонсировал продажу своей яхты еще в марте этого года. Тогда же он пообещал передать вырученные от продажи деньги на восстановление Харькова.

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