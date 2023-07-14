Долго думали. Японский производитель грузовиков Isuzu ушел с российского рынка
Производитель грузовиков Isuzu ушел с российского рынка (Фото:Vijay Prabhu Baskaran / flickr)
Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. ушел с российского рынка.
Компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю Sollers, который приобрел завод Isuzu с около 200 работников, сообщает Kyodo News со ссылкой на собственные источники.
Компания Isuzu остановила производство в России в марте 2022 года после того, как российское вторжение в Украину нарушило поставку запчастей.
В итоге, по результатам финансового года (закончился в марте-2023), Isuzu зафиксировала специальный убыток в размере 1,7 млрд иен ($12 млн).
В ноябре 2022 года компания заявила, что рассматривает возможность ухода с российского рынка.
Производство автомобилей Isuzu в России, начавшееся в 2008 году, до войны составляло около 1% от мирового производства коммерческих грузовиков. В 2021 году российское подразделение произвело около 3700 автомобилей.
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